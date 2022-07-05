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«Парма» объявила о переходе Джоэла Джеймса

«Парма» объявила о переходе Джоэла Джеймса
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«Парма» подписал контракт с американским центровым Джоэлом Джеймсом. Пермский клуб сообщил об этом на своём официальном сайте.

28-летний баскетболист подписал соглашение на один сезон.

Последние два года Джоэл Джеймс выступал в Турции, куда перебрался из мексиканского чемпионата. В минувшем сезоне Джоэл играл за клуб «Анкара Колежлилер», выступающий в Турецкой баскетбольной первой лиге. Джеймс провёл 31 игру, в которых в среднем набирал 9,8 очков, собирал 10 подборов и отдавал 1,2 передачи.

«Парма» в прошедшем сезоне дошла до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где проиграла в серии «Локомотиву-Кубань» со счётом 0-3. В межсезонье пермскую команду возглавил известный российский тренер Евгений Пашутин.

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