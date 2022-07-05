Пашутин прокомментировал подписание Джоэла Джеймса
Поделиться
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин оценил переход американского центрового Джоэла Джеймса в пермский клуб.
Джеймс на протяжении четырёх сезонов выступал в NCAA, а также в 2016 году в составе «Индиана Пэйсерс» в Летней лиге НБА. На профессиональном уровне Джоэл Джеймс начал карьеру в мексиканском «Райос Де Эрмосильо». Последние два сезона 28-летний игрок провёл в Турции.
«Джоел Джеймс – мощный центровой, который прошел школу Северной Каролины. Весьма эффективен в защите под кольцом и ярко проявляет себя в краске, доминируя на подборах. Джоэл командный игрок, который добавит нам еще больше мощи под кольцом», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Пармы».
Джеймс подписал с «Пармой» однолетнее соглашение.
Новость по теме«Парма» объявила о переходе Джоэла Джеймса
Комментарии
- 5 июля 2022
-
10:29
-
09:22
-
04:06
-
00:57
-
00:41
- 4 июля 2022
-
23:04
-
22:53
-
21:51
-
21:51
-
21:06
-
20:51
-
19:54
-
19:41
-
18:45
-
18:05
-
17:50
-
16:55
-
16:10
-
14:46
-
13:52
-
12:37
-
11:54
-
11:19
-
09:59
-
04:12
-
00:34
-
00:01
- 3 июля 2022
-
22:39
-
21:20
-
20:59
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
17:13
-
15:23
Партнерский контент