Пашутин прокомментировал подписание Джоэла Джеймса

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин оценил переход американского центрового Джоэла Джеймса в пермский клуб.



Джеймс на протяжении четырёх сезонов выступал в NCAA, а также в 2016 году в составе «Индиана Пэйсерс» в Летней лиге НБА. На профессиональном уровне Джоэл Джеймс начал карьеру в мексиканском «Райос Де Эрмосильо». Последние два сезона 28-летний игрок провёл в Турции.



«Джоел Джеймс – мощный центровой, который прошел школу Северной Каролины. Весьма эффективен в защите под кольцом и ярко проявляет себя в краске, доминируя на подборах. Джоэл командный игрок, который добавит нам еще больше мощи под кольцом», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Пармы».



Джеймс подписал с «Пармой» однолетнее соглашение.

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