«Реал» назначил нового тренера после ухода Пабло Ласо
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Мадридский «Реал» официально сообщил о назначении Чуса Матео новым главным тренером команды до 30 июня 2024 года.
Напомним, в начале июня стало известно, что прежний тренер, 54-летний Пабло Ласо перенёс инфаркт, после чего в руководстве приняли решение освободить его от обязанностей по состоянию здоровья. Сам же Ласо заявил, что готов продолжать тренерскую деятельность.
С 1990 по 2004 год Матео работал тренером академии и помощником тренера. С 2014 года специалист являлся заместителем Ласо, за 11 сезонов выигравшим с командой 22 титула. Ласо является рекордсменом клуба по числу игр (860) и побед (659).
Ранее стало известно об ожидаемом переходе в «Реал» хорватского форварда Пауло Хезоньи, до этого выступавшего за УНИКС.
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