Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» назначил нового тренера после ухода Пабло Ласо

«Реал» назначил нового тренера после ухода Пабло Ласо
Комментарии

Мадридский «Реал» официально сообщил о назначении Чуса Матео новым главным тренером команды до 30 июня 2024 года.

Напомним, в начале июня стало известно, что прежний тренер, 54-летний Пабло Ласо перенёс инфаркт, после чего в руководстве приняли решение освободить его от обязанностей по состоянию здоровья. Сам же Ласо заявил, что готов продолжать тренерскую деятельность.

С 1990 по 2004 год Матео работал тренером академии и помощником тренера. С 2014 года специалист являлся заместителем Ласо, за 11 сезонов выигравшим с командой 22 титула. Ласо является рекордсменом клуба по числу игр (860) и побед (659).

Ранее стало известно об ожидаемом переходе в «Реал» хорватского форварда Пауло Хезоньи, до этого выступавшего за УНИКС.

Новость по теме
Инсайдер: Марио Хезонья перейдёт из УНИКСа в мадридский «Реал»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022