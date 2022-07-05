Инсайдер рассказал подробности переговоров Джеймса Хардена о новом контракте
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Разыгрывающий Джеймс Харден в скором времени подпишет новый контракт с «Филадельфией Сиксерс». Об этом рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски в эфире канала ESPN в YouTube.
По словам источника, о сделке может быть объявлено в самое ближайшее время — «сегодня или завтра».
Харден стал игроком «Сиксерс» перед дедлайном минувшего сезона НБА в результате обмена с клубом «Бруклин Нетс». В конце июня этого года Джеймс отказался от опции игрока, которая позволила бы ему получить $ 43,7 млн за следующий сезон. Благодаря такому решению Хардена «Филадельфия» смогла подписать Пи Джея Такера, Дэньюэла Хауза и Тревелина Куина.
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