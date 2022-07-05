В «Зените» отреагировали на дисквалификацию Дмитрия Кулагина

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал комментарий о дисквалификации защитника команды Дмитрия Кулагина. Ранее стало известно, что игрок отстранён на три месяца за нарушение антидопинговых правил. В организме Дмитрия были найдены следы запрещённого вещества.
«Подробностей я раскрывать не могу, но, учитывая минимальный срок дисквалификации и то, что «Зенит» подписал с игроком новый контракт, можно судить об отсутствии чего-то серьёзного. Мы с Дмитрием договорились считать это досадным недоразумением, из которого будут сделаны правильные выводы.
Отдельно хочу подчеркнуть, что результат исследований пришёл после всех финальных игр и отсутствие Кулагина в составе было связано исключительно с состоянием здоровья. Мы решили его поберечь, боясь осложнений после вирусной инфекции», — приводит слова Церковного ТАСС.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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