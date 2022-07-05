Президент США Байден прочёл письмо задержанной в России американки Бриттни Грайнер

Президент США Джо Байден прочитал письмо, которое ему отправила звёздная баскетболистка Бриттни Грайнер, в настоящее время находящаяся под стражей в Российской Федерации. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Каких-либо подробностей о реакции Байдена Жан-Пьер не сообщила.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпийских игр в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение: Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров (30 очков). По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века.