Известный телеведущий: Дюрант не способен возглавить ни одну франшизу

Известный телеведущий Колин Каухерд высказал мнение о том, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не может быть лидером франшизы в НБА.

«Кевин Дюрант стал Каваем Леонардом и Энтони Дэвисом. Талантливый и продуктивный, но вы не можете позволить ему возглавить вашу франшизу. Он не способен на это. Это не то, что он делает. Может ли он улучшить вашу франшизу и выиграть титул, как Дэвис и Кавай? Да, но он не может возглавить её», — приводит слова Каухерда Fadeaway World.

Ранее чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мыслями о потенциальном уходе звёздного форварда Кевина Дюранта из «Бруклина». До этого сообщалось, что Дюрант запросил обмен из клуба.