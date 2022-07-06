Инсайдер: «Бруклин» сейчас открыт к переговорам с «Торонто», «Финиксом» и «Майами»

Известный инсайдер Шэмс Чарания высказался по поводу трансферной политики «Бруклин Нетс» в межсезонье.

«Бруклин» заключил контракт с Ти Джеем Уорреном. Они совершают переходы и готовятся к тому, что Кайри и Дюрант всё ещё будут играть за команду в следующем сезоне.



Сейчас они открыты к предложениям от «Торонто», «Финикса» и «Майами», но огромный вопрос, состоится ли сделка. Пока не будут удовлетворены их запросы по цене, ничего не произойдёт. «Бруклин» хочет игроков уровня Матча AllStar и множество драфт-пиков», — сказал Чарания.

Ранее известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мыслями о возможном уходе форварда Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».