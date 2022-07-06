Инсайдер: «Бруклин» сейчас открыт к переговорам с «Торонто», «Финиксом» и «Майами»
Поделиться
Известный инсайдер Шэмс Чарания высказался по поводу трансферной политики «Бруклин Нетс» в межсезонье.
«Бруклин» заключил контракт с Ти Джеем Уорреном. Они совершают переходы и готовятся к тому, что Кайри и Дюрант всё ещё будут играть за команду в следующем сезоне.
Сейчас они открыты к предложениям от «Торонто», «Финикса» и «Майами», но огромный вопрос, состоится ли сделка. Пока не будут удовлетворены их запросы по цене, ничего не произойдёт. «Бруклин» хочет игроков уровня Матча AllStar и множество драфт-пиков», — сказал Чарания.
Ранее известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мыслями о возможном уходе форварда Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».
Комментарии
- 6 июля 2022
-
14:09
-
12:51
-
11:07
-
10:34
-
09:27
-
00:12
- 5 июля 2022
-
23:59
-
23:15
-
22:46
-
22:02
-
21:26
-
20:58
-
20:26
-
18:59
-
18:34
-
17:19
-
15:09
-
14:51
-
14:13
-
13:04
-
12:03
-
11:40
-
10:29
-
09:22
-
04:06
-
00:57
-
00:41
- 4 июля 2022
-
23:04
-
22:53
-
21:51
-
21:51
-
21:06
-
20:51
-
19:54
-
19:41
Партнерский контент