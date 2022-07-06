ЦСКА собирается подать в суд на Джоэла Боломбоя после его перехода в «Олимпиакос»
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Вице-президент по спортивной работе московского ЦСКА Наталия Фураева высказалась по поводу перехода центрового Джоэла Боломбоя в греческий «Олимпиакос».
«Есть регламент ФИБА, по которому живут абсолютно все баскетбольные клубы. В нём сказано, что, если у человека нет действующего контракта, он может переходить в любой клуб. А у нас с Боломбоем закончилось соглашение летом этого года. Естественно, у нас есть к нему претензии по нарушению прошлого соглашения, и мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. Но не можем предотвратить его переход в другой клуб, потому что единственным поводом для отказа может быть действующий контракт. А он у нас закончился», — приводит слова Фураевой «RT на русском».
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