Менеджер: Эйтон, Бриджес, Кэмерон Джонсон и пять пиков — недостаточная цена за Дюранта

Команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» невыгодно обменивать своего звёздного форварда, американца Кевина Дюранта, в «Финикс Санз», считает один из менеджеров лиги.

«Нетс» никогда не обменяют Кевина Дюранта на нечто меньшее, чем то, что в своё время «Юта» получила за Руди Гобера. Деандре Эйтон, Микал Бриджес, Кэмерон Джонсон и пять пиков – по-прежнему недостаточная цена за Дюранта», – приводит слова анонима издание Bleacher Report.

Ранее мнением о возможном уходе Дюранта из «Нетс» поделился чемпион НБА и эксперт Кендрик Перкинс, заявивший, что звёздный форвард не собирается покидать команду, а лишь пытается подобным образом дать «рычаги влияния» одноклубнику Кайри Ирвингу.