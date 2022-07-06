Менеджер: Эйтон, Бриджес, Кэмерон Джонсон и пять пиков — недостаточная цена за Дюранта
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Команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» невыгодно обменивать своего звёздного форварда, американца Кевина Дюранта, в «Финикс Санз», считает один из менеджеров лиги.
«Нетс» никогда не обменяют Кевина Дюранта на нечто меньшее, чем то, что в своё время «Юта» получила за Руди Гобера. Деандре Эйтон, Микал Бриджес, Кэмерон Джонсон и пять пиков – по-прежнему недостаточная цена за Дюранта», – приводит слова анонима издание Bleacher Report.
Ранее мнением о возможном уходе Дюранта из «Нетс» поделился чемпион НБА и эксперт Кендрик Перкинс, заявивший, что звёздный форвард не собирается покидать команду, а лишь пытается подобным образом дать «рычаги влияния» одноклубнику Кайри Ирвингу.
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