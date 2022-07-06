«Олимпиакос» нацелился на подписание экс-игрока УНИКСа

Американский разыгрывающий Айзея Канаан может продолжить карьеру в «Олимпиакосе», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро. По информации источника, греческий клуб всерьёз нацелен на подписание контракта с экс-игроком УНИКСа.



Напомним, в ходе прошлого сезона Канаан покинул УНИКС после отстранения российских команд от участия в Евролиге и перешёл в «Галатасарай».



Канаан выступал в составе казанского клуба с 2020 года. В Единой лиге ВТБ сезона-2020/2021 он в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,6 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке-2021 американец набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Айзея принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,1 передачи.