Лидер «Реала» — об увольнении Ласо: до сих пор не могу в это поверить

Центровой «Реала» Уолтер Тавареш прокомментировал увольнение Пабло Ласо с поста главного тренера баскетбольной команды.



«До сих пор не могу в это поверить. Без вас словно пропала корона с нашей эмблемы, но так сегодня обстоят дела, можно ожидать чего угодно. Большое спасибо за доверие, которое вы мне оказали в своё время, и за то, что дали возможность вернуться в Европу. Легенда!» — обратился к Ласо Тавареш на своей странице в социальных сетях.



Напомним, «Реал» настоял, чтобы Пабло Ласо освободил должность главного тренера. В руководстве клуба уверяли, что тренер не может в данный момент приступить к работе, так как перенёс инфаркт несколькими неделями ранее.



Сам Ласо позже заявил, что получил подтверждение от врачей, что может работать без ограничений.



Пабло Ласо возглавлял «Реал» с 2011 года.

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