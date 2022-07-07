Серб Драган Апич перешёл в «Нижний Новгород»

Сербский форвард Драган Апич подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.



В прошлом сезоне Апич выступал в составе польской «Зелёна-Гуры», в составе которой он принял участие в 13 встречах Единой лиги ВТБ, набирая 13,5 очка, 6,9 подбора, 1,8 передачи. Апич известен своими выступлениями за «Локомотив-Кубань» в сезоне-2019/2020.



«Решение о подписании контракта с «Нижним» принял довольно легко и быстро. Во-первых, мне нравится выступать в Лиге ВТБ, во-вторых, о БК «НН» слышал только хорошее. Здесь играло много моих друзей и знакомых, и все они очень тепло отзывались и о самом клубе, и об организации в нём, и о болельщиках, и о городе.



Одной из главных причин перехода стал, конечно, Зоран Лукич, потому что я давно хотел поработать с ним.



По себе могу сказать, что «Нижний» одна из самых жёстких и неуступчивых команд в Лиге ВТБ. Против них нужно постоянно держать концентрацию, работать на каждом участке паркета, все парни очень мощные с точки зрения физики, играют крайне агрессивно. Думаю, что я впишусь в стиль Зорана Лукича, пока это главная цель на сегодня. Хочется встретиться с одноклубниками, наладить с ними взаимодействие и на площадке, и вне её, а потом все мои цели будут только командные», — прокомментировал подписание контракта Апич.