Адвокат: наркотики в багаже Грайнер оказались случайно, она собиралась в спешке

Александра Бойкова, адвокат Бриттни Грайнер, рассказала, что наркотики в багаже спортсменки оказались случайно.



«Мы надеемся на мягкий приговор. Бриттни была признательна за письмо президента Байдена. Конечно, любой гражданин любой страны был бы признателен за личное письмо от президента. Она ответственный человек, она признала, что это были её наркотики, но она заявила, что привезла их в Россию неумышленно, потому что собиралась в спешке и они оказались в её багаже случайно», — приводит слова Бойковой NY Times.



Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение – она набрала 30 очков.



Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. Последним клубом Грайнер был екатеринбургский УГМК.