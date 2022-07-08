Джоэл Боломбой разместил первый пост после перехода в «Олимпиакос»

Центровой Джоэл Боломбой разместил первый пост у себя в социальных сетях после перехода в «Олимпиакос». Контракт Боломбоя с греческим клубом рассчитан на один сезон.



«Я действительно рад объявить, что присоединюсь к «Олимпиакосу» в следующем сезоне! С нетерпением жду возможности приступить к работе. Я ценю любовь и все теплые слова, которые получил от невероятных фанатов! Особенно благодарен тренеру, генеральному директору, менеджменту и всем остальным за эту возможность», — написал Боломбой.

Боломбой присоединился к ЦСКА в 2018 году. В конце февраля этого года он покинул расположение армейцев. Впоследствии центровой в резкой форме ответил на письмо от красно-синих, где его просили вернуться в команду до 1 мая. Джоэл при этом дал понять, что возвращаться не намерен.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: