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Рики Рубио вернулся в «Кливленд»

Рики Рубио вернулся в «Кливленд»
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«Кливленд Кавальерс» официально объявил о подписании контрактов с тремя свободными агентами — Рики Рубио, Робином Лопесом и Раулем Нето.

Как сообщают источники, Рубио подписал с клубом трёхлетний контракт на $ 18,4 млн, Лопес и Нето подписали однолетние минимальные контракты.

Рубио начинал прошлый сезон в составе «Кливленда», в 34 встречах набирая в среднем за игру 13,1 очка, делая 6,6 передачи и 4,1 подбора. В конце года игрок получил травму и выбыл из строя до конца сезона. В феврале «Кливленд» обменял испанца в «Индиану» на Кариса Леверта.

Лопес прошлый сезон провёл в «Орландо», набирая 7,1 очка, делая 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за встречу.

Нето минувший сезон провёл в «Вашингтоне», набирая 7,5 очка, делая 1,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

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