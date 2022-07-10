Эксперт — о новичке «Лейкерс»: он поможет Леброну гораздо больше, чем Уэстбрук

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс комплиментарно высказался о разыгрывающем Скотти Пиппене-младшем, который договорился о подписании двустороннего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс». Пиппен-младший является сыном известного игрока Скотти Пиппена.
«Я повторю ещё раз: Скотти Пиппен-младший знает, как играть в баскетбол: как добраться до кольца, как действовать в обороне. Он поможет Леброну гораздо больше, чем Уэстбрук в прошлом сезоне», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Последние три года Пиппен-младший провёл в NCAA, где выступал за команду Университета Вандербильта. В прошлом сезоне он в среднем набирал 20,4 очка, делал 3,6 подбора, 4,5 передачи и 1,9 перехвата за 33 минуты игрового времени.
Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:
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