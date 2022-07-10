Источник: Марко Списсу покинет УНИКС

Разыгрывающий защитник Марко Списсу покинет УНИКС. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». По сведениям источника, казанский клуб воспользовался опцией выхода из контракта 27-летнего игрока.



Списсу присоединился к УНИКСу в августе прошлого года, заключив соглашение на один год с опцией продления ещё на один сезон. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Марко принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 6,5 очка, делал 2,5 передачи и 1,4 подбора. В 26 встречах Евролиги у него были следующие показатели: 5,1 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора в среднем за матч.

УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии) а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержал победу с таким же счётом.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: