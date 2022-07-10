Источник: Марко Списсу покинет УНИКС

Разыгрывающий защитник Марко Списсу покинет УНИКС. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». По сведениям источника, казанский клуб воспользовался опцией выхода из контракта 27-летнего игрока.
Списсу присоединился к УНИКСу в августе прошлого года, заключив соглашение на один год с опцией продления ещё на один сезон. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Марко принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 6,5 очка, делал 2,5 передачи и 1,4 подбора. В 26 встречах Евролиги у него были следующие показатели: 5,1 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора в среднем за матч.
УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии) а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержал победу с таким же счётом.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
- 10 июля 2022
-
13:38
-
13:02
-
11:59
-
11:06
-
10:04
-
00:56
- 9 июля 2022
-
23:56
-
22:53
-
22:01
-
21:00
-
19:02
-
17:20
-
16:41
-
15:32
-
14:26
-
13:04
-
12:20
-
11:27
-
10:28
-
09:28
-
04:36
-
04:14
-
03:53
-
00:54
- 8 июля 2022
-
23:51
-
22:40
-
21:56
-
20:47
-
19:58
-
18:49
-
17:57
-
16:57
-
16:51
-
15:56
-
13:57