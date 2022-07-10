Названы подробности о позиции «Бруклина» по обмену Кайри Ирвинга

«Бруклин Нетс» не станет обменивать звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука, если «Лос-Анджелес Лейкерс» откажется добавлять компенсацию в виде драфт-пиков первого раунда. Об этом информирует издание CBS Sports, ссылаясь на известного инсайдера НБА Марка Стейна.

В распоряжении калифорнийского клуба есть пики первого раунда драфтов 2027 и 2029 годов. Кроме того, сообщается, что в «Бруклине» не станут спешить с обменом Кайри, пока не разрешится ситуация с форвардом Кевином Дюрантом. Команда в первую очередь хочет совершить сделку именно с Дюрантом и лишь после приступить к рассмотрению вариантов с Ирвингом.

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