Главный тренер «Лейкерс»: чертовски рад работать с Уэстбруком

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился впечатлениями от работы с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.



«Я просто сказал Расселлу, что ему нужно добавить разнообразия в свою игру. Он будет не только вести за собой команду в быстрых отрывах, но и участвовать в комбинациях, защищаться, делать заслоны. От этого идёт игра, но это касается не только Уэстбрука, но и всех остальных тоже. Все должны защищаться.



Расселл, на мой взгляд, в отличной форме. Он очень выносливый парень. И я чертовски рад, что у нас есть Уэстбрук», — цитирует Хэма Fade-away World.



Напомним, ранее активно обсуждался возможный обмен Расселла Уэстбрука на Кайри Ирвинга. Однако сделка осложняется тем, что «Лейкерс» не хотят включать в неё драфт-пики.

Новость по теме В «Лейкерс» прокомментировали слухи об обмене Уэстбрука