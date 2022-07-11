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Главный тренер «Лейкерс»: чертовски рад работать с Уэстбруком

Главный тренер «Лейкерс»: чертовски рад работать с Уэстбруком
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился впечатлениями от работы с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.

«Я просто сказал Расселлу, что ему нужно добавить разнообразия в свою игру. Он будет не только вести за собой команду в быстрых отрывах, но и участвовать в комбинациях, защищаться, делать заслоны. От этого идёт игра, но это касается не только Уэстбрука, но и всех остальных тоже. Все должны защищаться.

Расселл, на мой взгляд, в отличной форме. Он очень выносливый парень. И я чертовски рад, что у нас есть Уэстбрук», — цитирует Хэма Fade-away World.

Напомним, ранее активно обсуждался возможный обмен Расселла Уэстбрука на Кайри Ирвинга. Однако сделка осложняется тем, что «Лейкерс» не хотят включать в неё драфт-пики.

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