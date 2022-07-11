Источник: «Зенит» подпишет двух бывших игроков «Реала»

Бывшие игроки «Реала» Трэй Томпкинс и Томас Эртель подпишут контракты с «Зенитом», сообщает инсайдер Маттео Андриани в своих социальных сетях.
Томпкинс пришёл в «Реал» в 2015 году и за время выступлений завоевал 13 титулов. В сезоне-2017/2018 американец стал победителем Евролиги. Помимо этого, он четырежды становился победителем национального чемпионата, трижды – обладателем Кубка Испании и четырежды – обладателем Суперкубка страны.
В минувшем сезоне 32-летний Томпкинс провёл 14 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,3 очка и совершая 2,1 подбора. В национальном же чемпионате его «Реал» победил в финальной серии «Барселону» со счётом 3-1.
Томас Эртель провёл в составе мадридского клуба один сезон, перейдя в состав «Реала» из каталонской «Барселоны».
В минувшем сезоне в 26 матчах испанского чемпионата Эртель в среднем набирал 8,3 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.
В 22 матчах розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022 Томас Эртель в среднем набирал 9,8 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.
Оба игрока в прошлом сезоне оказались в центре скандала из-за вечеринки в Афинах.
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