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Рэй Аллен объяснил, почему Леброн Джеймс не является величайшим игроком НБА

Рэй Аллен объяснил, почему Леброн Джеймс не является величайшим игроком НБА
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Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен рассказал, почему он не считает Леброна Джеймса величайшим игроком в истории НБА.

«Он отлично исполняет штрафные? Он отлично бросает из-за дуги? Или он великий дриблер? Ты говоришь, что Леброн Джеймс — величайший игрок в истории, но он даже не лучший во всех этих категориях. А знаешь, кто лучший? Майкл Джордан», — сказал Рэй Аллен болельщику.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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