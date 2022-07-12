«Реал» допускает ошибку». Гомельский — об увольнении Пабло Ласо

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил решение мадридского «Реала» уволить с поста главного тренера Пабло Ласо.



«Я считаю, что «Реал» допускает ошибку. А Пабло Ласо не останется без работы», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, «Реал» настоял, чтобы Пабло Ласо освободил должность главного тренера. В руководстве клуба уверяли, что тренер не может в данный момент приступить к работе, так как перенёс инфаркт несколькими неделями ранее.



Сам Ласо позже заявил, что получил подтверждение от врачей, что может работать без ограничений.



Пабло Ласо возглавлял «Реал» с 2011 года.

Место Ласо в «Реале» занял Чуса Матео, подписавший контракт с мадридским клубом до конца сезона-2023/2024.