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«Реал» допускает ошибку». Гомельский — об увольнении Пабло Ласо

«Реал» допускает ошибку». Гомельский — об увольнении Пабло Ласо
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Известный комментатор Владимир Гомельский оценил решение мадридского «Реала» уволить с поста главного тренера Пабло Ласо.

«Я считаю, что «Реал» допускает ошибку. А Пабло Ласо не останется без работы», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, «Реал» настоял, чтобы Пабло Ласо освободил должность главного тренера. В руководстве клуба уверяли, что тренер не может в данный момент приступить к работе, так как перенёс инфаркт несколькими неделями ранее.

Сам Ласо позже заявил, что получил подтверждение от врачей, что может работать без ограничений.

Пабло Ласо возглавлял «Реал» с 2011 года.

Место Ласо в «Реале» занял Чуса Матео, подписавший контракт с мадридским клубом до конца сезона-2023/2024.

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