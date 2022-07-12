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Гомельский отреагировал на мнение, что Ватутину дружба с Итудисом была важнее судьбы ЦСКА

Гомельский отреагировал на мнение, что Ватутину дружба с Итудисом была важнее судьбы ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о том, что президент ЦСКА Андрей Ватутин не стал увольнять греческого специалиста Димитриса Итудиса, когда из команды ушли важные игроки, а также отреагировал на мнение, что увольнения не случилось из-за дружбы Ватутина и Итудиса.

«А Ватутин что, не видел, что от его друга уходят действительно элитные баскетболисты? Де Коло и Хиггинс в кулуарах сказали, что уходят не из ЦСКА, а от Итудиса. После этого Хайнс, Родригес, а до этого он вынудил уйти Хряпу, Фридзона, Воронцевича. Практически не выпускал на площадку молодёжь. Он что не видел, что команда постепенно деградирует? Получается, что президенту дружба с главным тренером оказалась важнее судьбы команды», — спросили у Гомельского.

«Мне кажется, что это обстоятельство не является вопросом дружбы, а вопросом доверия. Управленец доверяет тренеру и априори доверяет его решениям. А тренер, в данном случае Итудис, не мог терпеть рядом с собой игроков, которые имеют собственное мнение. Таким образом, мы обсуждаем не квалификацию тренера, а особенности его характера, его человеческие качества», — ответил Владимир.

Напомним, Итудис покинул ЦСКА по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

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