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Леброн — о задержанной в России Грайнер: на её месте подумал бы, а хочу ли я назад в США

Леброн — о задержанной в России Грайнер: на её месте подумал бы, а хочу ли я назад в США
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий о задержанной в России соотечественнице, баскетболистке Бриттни Грайнер. По мнению Леброна, Грайнер сейчас может быть недовольна мерами, которые принимают США для её освобождения.

«Как она сейчас может чувствовать, что Америка прикрывает её спину. На её месте я бы подумал, а хочу ли я назад в Америку», — сказал Леброн на канале UNINTERRUPTED в YouTube.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В финале Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров, превзойдя соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

«Боюсь остаться в России навсегда». Грайнер признала вину и получила ответ президента США «Боюсь остаться в России навсегда». Грайнер признала вину и получила ответ президента США
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