Уилсон: будем ещё лучше использовать нашу платформу, чтобы Бриттни Грайнер вернулась домой

Известная американская баскетболистка Эйжа Уилсон высказалась о соотечественнице Бриттни Грайнер, которая была задержана в России. Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла.

«Мы самая сплочённая лига в мире, и ношение футболки с её именем было нашим заявлением. Так мы хотели показать, что мы и есть Бриттни Грайнер. Бриттни — одна из нас. Она наша сестра. И, в конце концов, мы собираемся сделать всё возможное, чтобы ещё лучше использовать нашу платформу, чтобы убедиться, что каждый предпринимает всё, что нужно, и Бриттни благополучно вернётся домой. Это тяжёлая ситуация. Тяжёлая для всех нас. Не проходит и дня, чтобы я не думала о Бриттни Грайнер», — приводит слова Уилсон Insider.