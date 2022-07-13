Шакил О'Нил намерен существенно расширить свой бизнес

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил планирует расширить сеть своих ресторанов быстрого питания в Техасе. Ожидается, что по всему штату будут открыты 56 заведений. Об этом информирует Dallas News.



В ресторанах Шакила можно приобрести горячий сэндвич с курицей «Дядя Джером», получивший название в честь телохранителя Шакила Джерома Кроуфорда. Кроме того, можно сделать заказ «Чарльза Баркли» — сэндвича с жареной курицей, начинённого сыром и хрустящим жареным луком.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе: