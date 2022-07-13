Бывший игрок НБА перешёл в «Зенит»

Американский форвард Трэй Томпкинс подписал контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение на один год.



Напомним, недавно Томпкинс покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2015 года. Начинал карьеру Трэй в Национальной баскетбольной ассоциации: в июне 2011 года Томпкинс был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» на драфте НБА. Впоследствии, однако, он получил травму, из-за чего прекратил выступать в американской лиге. С 2014 по 2015 год форвард играл за «Нижний Новгород».

В минувшем сезоне 32-летний Томпкинс провёл 14 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,3 очка и совершая 2,1 подбора.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: