Кантер — Леброну: можешь уехать из США или попросить, чтобы тебя обменяли на Грайнер

Бывший центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал недавние слова звёздного форварда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о баскетболистке Бриттни Грайнер, задержанной в Российской Федерации за контрабанду наркотических веществ.



«Как она сейчас может чувствовать, что Америка прикрывает её спину? На её месте я бы подумал: а хочу ли я назад в Америку», — говорил Леброн.



«Можешь уехать, приятель, или даже попросить, чтобы тебя обменяли на неё. Некоторые буквально понятия не имеют, каково это – жить при диктатуре. Продолжайте принимать свою свободу как должное», — написал Кантер.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА: