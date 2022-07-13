Кантер — Леброну: можешь уехать из США или попросить, чтобы тебя обменяли на Грайнер
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Бывший центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал недавние слова звёздного форварда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о баскетболистке Бриттни Грайнер, задержанной в Российской Федерации за контрабанду наркотических веществ.
«Как она сейчас может чувствовать, что Америка прикрывает её спину? На её месте я бы подумал: а хочу ли я назад в Америку», — говорил Леброн.
«Можешь уехать, приятель, или даже попросить, чтобы тебя обменяли на неё. Некоторые буквально понятия не имеют, каково это – жить при диктатуре. Продолжайте принимать свою свободу как должное», — написал Кантер.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА:
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