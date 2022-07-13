Игрок НБА Морант: кто лучший в футболе? Месси? Можем сыграть

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант высказал мнение, что при игре один на один он сможет победить кого угодно и спорт при этом не имеет значения. По словам Моранта, он охотно сыграл бы с известным нападающим «Пари Сен-Жермен» аргентинцем Лионелем Месси.



«Никто меня не обыграет один на один. Спорт не имеет значения. Кто лучший игрок в футболе? Можем сыграть. Месси? Да, он крутой. Я хочу быть вратарём. Кто-нибудь, устройте это», – сказал Морант в интервью американской журналистке Тейлор Рукс.

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Ранее Морант заявил, что если бы он играл в эпоху одного из величайших баскетболистов в истории Майкла Джордана, то смог бы одолеть его в игре один на один.