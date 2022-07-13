Паскуаль отреагировал на приход в «Зенит» экс-игрока «Реала» и НБА Томпкинса

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий о переходе в команду американского форварда Трэя Томпкинса. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение сроком на один год.

«Трэй Томпкинс — отличный игрок. Мы ожидаем, что он добавит «Зениту» качества и опыта на паркете и поможет преуспеть в следующем сезоне», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».



Томпкинс покинул «Реал» в конце июня. За мадридский клуб Трэй выступал с 2015 года. Кроме того, он играл в Национальной баскетбольной ассоциации, а также выступал за «Нижний Новгород».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

Сам Томпкинс также уже прокомментировал подписание соглашения с «Зенитом».