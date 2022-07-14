Донован Митчелл может оказаться в «Бруклин Нетс»

«Бруклин Нетс» изучает возможность приобретения лидера «Юты Джаз» Донована Митчелла.

Наряду с «Нетс» американским защитником также интересуются «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

Напомним, ранее генеральный менеджер команды с восточного побережья Джастин Заник сообщал, что в клубе не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров, однако при получении достаточно выгодного предложения обмен может состояться. Ранее «Юту» уже покинул главный тренер Куин Снайдер, а позднее «Джаз» обменяли Руди Гобера в «Миннесоту».



На данный момент ни одно предложение по Митчеллу не устраивает «Юту», так как они считают, что все претенденты предлагали чересчур низкую компенсацию, рассчитывая на обмен на выгодных для них условиях.