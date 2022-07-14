Донован Митчелл может оказаться в «Бруклин Нетс»
Поделиться
«Бруклин Нетс» изучает возможность приобретения лидера «Юты Джаз» Донована Митчелла.
Наряду с «Нетс» американским защитником также интересуются «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».
Напомним, ранее генеральный менеджер команды с восточного побережья Джастин Заник сообщал, что в клубе не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров, однако при получении достаточно выгодного предложения обмен может состояться. Ранее «Юту» уже покинул главный тренер Куин Снайдер, а позднее «Джаз» обменяли Руди Гобера в «Миннесоту».
На данный момент ни одно предложение по Митчеллу не устраивает «Юту», так как они считают, что все претенденты предлагали чересчур низкую компенсацию, рассчитывая на обмен на выгодных для них условиях.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
09:36
-
08:43
-
04:02
-
00:15
- 13 июля 2022
-
23:37
-
22:23
-
21:28
-
20:57
-
19:46
-
18:30
-
17:50
-
15:50
-
14:53
-
14:07
-
13:34
-
13:02
-
12:22
-
11:36
-
10:41
-
09:33
-
07:26
-
05:38
-
05:00
-
01:04
-
00:02
- 12 июля 2022
-
22:38
-
21:34
-
20:43
-
19:39
-
18:53
-
17:45
-
16:55
-
15:01
-
14:45
-
13:47
Партнерский контент