Антон Пушков перешёл в МБА

МБА подписал контракт с российским форвардом Антоном Пушковым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
33-летний баскетболист начинал профессиональную карьеру в «Волжанин-ГЭС», но через год перешёл в подмосковные «Химки», в составе которых выиграл Еврокубок. Также в активе Пушкова победа в Кубке России с «Красными Крыльями».
С 2015 года форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», который в минувшем сезоне впервые в клубной истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии был обыгран московский ЦСКА со счётом 4-3.
В 14 играх Единой лиги ВТБ Пушков набирал в среднем два очка за игру, совершал 2,1 подбора и отдавал 0,6 результативные передачи.
Также Пушков в 2017 году был включён в расширенный список кандидатов в сборную России.
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