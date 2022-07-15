«Зенит» объявил о контракте с американцем Хомсли

Американский защитник Калеб Хомсли подписал однолетний контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.



«Я счастлив подписать контракт с «Зенитом» и играть под руководством прекрасного тренера Хавьера Паскуаля. В Санкт-Петербурге я смогу играть на высоком уровне и побеждать в соперничестве с сильными конкурентами — я здесь ради этих вызовов. Уже готов начать тренироваться и принести «Зениту» ещё один титул!» — прокомментировал подписание контракта баскетболист.



В минувшем сезоне Хомсли выступал за «Гамбург Тауэрс». В Еврокубке он в среднем набирал 17,3 очка и отдавал 4,3 передачи.



Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда обыграла ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им победить в финальном противостоянии.