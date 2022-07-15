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Паскуаль прокомментировал подписание контракта с американцем Хомсли

Паскуаль прокомментировал подписание контракта с американцем Хомсли
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал подписание однолетнего контракта с американским защитником Калебом Хомсли.

«Приветствуем Калеба в нашей команде. У него есть потенциал, есть талант и есть все навыки для того, чтобы помочь нам достичь наших целей», — приводит слова Паскуаля официальный сайт команды.

В минувшем сезоне Хомсли выступал за «Гамбург Тауэрс». В Еврокубке он в среднем набирал 17,3 очка и отдавал 4,3 передачи.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда обыграла ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им победить в финальном противостоянии.

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