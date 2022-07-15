УНИКС подписал контракт с бывшим игроком «Маккаби» и «Зенита»
Поделиться
Казанский УНИКС подписал контракт с центровым Джаленом Рейнольдсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение подписано по схеме «1+1».
Прошлый сезон Рейнольдс провёл в «Маккаби». В 35 матчах минувшего розыгрыша Евролиги средние показатели Рейнольдса составили 8,9 очка, 4,6 подбора, 0,9 передачи за 16,5 минуты.
В сезоне-2018/2019 Джален Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», в составе которого стал лучшим подбирающим игроком Еврокубка и Единой лиги ВТБ. Ранее заокеанский центровой также выступал за испанскую «Барселону», немецкую «Баварию», китайский «Чжэцзян Лайонс», итальянские «Реджо-Эмилию» и «Реканати», а также играл в G-лиге НБА в составе фарм-команды «Сакраменто Кингз».
Новость по темеМарко Списсу покинул УНИКС
Комментарии
- 15 июля 2022
-
19:54
-
18:41
-
17:59
-
16:11
-
15:31
-
14:23
-
14:10
-
13:31
-
12:24
-
11:48
-
11:03
-
10:36
-
10:24
-
09:24
-
06:26
-
04:51
-
00:51
- 14 июля 2022
-
23:57
-
22:12
-
21:51
-
20:17
-
19:57
-
18:57
-
17:07
-
16:46
-
15:52
-
14:27
-
12:59
-
11:27
-
10:09
-
09:36
-
08:43
-
04:02
-
00:15
- 13 июля 2022
-
23:37
Партнерский контент