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УНИКС подписал контракт с бывшим игроком «Маккаби» и «Зенита»

УНИКС подписал контракт с бывшим игроком «Маккаби» и «Зенита»
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Казанский УНИКС подписал контракт с центровым Джаленом Рейнольдсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение подписано по схеме «1+1».

Прошлый сезон Рейнольдс провёл в «Маккаби». В 35 матчах минувшего розыгрыша Евролиги средние показатели Рейнольдса составили 8,9 очка, 4,6 подбора, 0,9 передачи за 16,5 минуты.

В сезоне-2018/2019 Джален Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», в составе которого стал лучшим подбирающим игроком Еврокубка и Единой лиги ВТБ. Ранее заокеанский центровой также выступал за испанскую «Барселону», немецкую «Баварию», китайский «Чжэцзян Лайонс», итальянские «Реджо-Эмилию» и «Реканати», а также играл в G-лиге НБА в составе фарм-команды «Сакраменто Кингз».

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