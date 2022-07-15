Антон Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ
Поделиться
Новичок «Нижнего Новгорода», 36-летний разыгрывающий Антон Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые он выступал в турнире, сообщает пресс-служба лиги.
«Нижний Новгород» стал восьмым клубом Единой лиги ВТБ в карьере игрока.
Ранее бывший разыгрывающий сборной России играл за ЦСКА, «Химки», «Красные крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный октябрь», УНИКС и «Зенит».
В предыдущем сезоне в составе иранского «Назм Аваран» Антон вышел на паркет в 26 матчах, показал среднюю статистику в 16,8 очка (43,1% с игры), 4,8 подбора, шесть передач, один перехват и помог команде пробиться в полуфинал иранской Суперлиги. Вместе с клубом Понкрашов вышел в полуфинал иранской Суперлиги.
Новость по теме«Нижний Новгород» усилился американским защитником
Комментарии
- 15 июля 2022
-
21:46
-
20:53
-
19:54
-
18:41
-
17:59
-
16:11
-
15:31
-
14:23
-
14:10
-
13:31
-
12:24
-
11:48
-
11:03
-
10:36
-
10:24
-
09:24
-
06:26
-
04:51
-
00:51
- 14 июля 2022
-
23:57
-
22:12
-
21:51
-
20:17
-
19:57
-
18:57
-
17:07
-
16:46
-
15:52
-
14:27
-
12:59
-
11:27
-
10:09
-
09:36
-
08:43
-
04:02
Партнерский контент