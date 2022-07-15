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Антон Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ

Антон Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ
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Новичок «Нижнего Новгорода», 36-летний разыгрывающий Антон Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые он выступал в турнире, сообщает пресс-служба лиги.

«Нижний Новгород» стал восьмым клубом Единой лиги ВТБ в карьере игрока.

Ранее бывший разыгрывающий сборной России играл за ЦСКА, «Химки», «Красные крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный октябрь», УНИКС и «Зенит».

В предыдущем сезоне в составе иранского «Назм Аваран» Антон вышел на паркет в 26 матчах, показал среднюю статистику в 16,8 очка (43,1% с игры), 4,8 подбора, шесть передач, один перехват и помог команде пробиться в полуфинал иранской Суперлиги. Вместе с клубом Понкрашов вышел в полуфинал иранской Суперлиги.

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