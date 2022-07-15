Рекордсмен Единой лиги ВТБ Понкрашов прокомментировал переход в «Нижний Новгород»

Новичок «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов прокомментировал подписание контракта с клубом.
«Почему принял решение в пользу «Нижнего Новгорода»? Во-первых, эта команда всегда была мне симпатична. «Нижний» обладает характером и бьётся до конца – за город, за тренера, за болельщиков. Здесь дают шанс и при этом позволяют оставаться собой – это тоже важная черта «НН». Во-вторых, большую роль, конечно, сыграл тренер. Мы уже успели пообщаться с Зораном, обсудили, что от меня требуется, так что готов приступать к работе. И в-третьих, пять месяцев назад у меня родилась дочка, а потому в приоритете стояла Россия и российские клубы, хотя варианты с продолжением карьеры в Иране тоже были.
Когда «Нижний Новгород» вышел с предложением, мы довольно быстро договорились об условиях. Я очень рад, что подписал контракт и стал частью такой прекрасной команды», — приводит слова Понкрашова официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Напомним, Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые он выступал в турнире.
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