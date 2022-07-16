Экс-игрок «Зенита» Джордан Лойд определился с новым клубом

Американский атакующий защитник Джордан Лойд подписал контракт с «Монако». Об этом информирует пресс-служба монегасков. Соглашение рассчитано на два сезона.
Лойд покинул «Зенит» по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ. В среднем за сезон он набирал 12,7 очка, делал 3,4 подбора и 4,2 передачи.
«Есть несколько причин, почему я выбрал «Монако». Очевидно, амбиции этого клуба были на первом месте при принятии решения. Лидеры прямо рассказали мне о задачах на сезон, и это меня сразу убедило. В прошлом году я следил за командой. Их боевой настрой в Евролиге, серьёзность персонала и руководства вызвали у меня желание присоединиться к «Монако». Не могу дождаться начала сезона», — сказал Джордан.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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