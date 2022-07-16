Первый номер драфта-2022 Банкеро: мысленно я уже был в «Хьюстоне»

Первый номер драфта НБА 2022 года Паоло Банкеро признался, что не ожидал, что его выберут под первым пиком.



«Единственное, что обо мне писали везде, так это то, что я однозначно буду выбран «Хьюстон Рокетс» под третьим номером драфта. Так что мысленно я уже настраивался, что буду там, и меня это вполне устраивало. Я был бы доволен в любом случае, где бы ни оказался, потому что знал, что у меня всё будет в порядке», — приводит слова Банкеро Yahoo Sports.



Паоло Банкеро был выбран «Орландо Мэджик» под первым номером драфта. 19-летний игрок уже успел зарекомендовать себя во время выступлений в Летней лиге НБА.



Ранее форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин также высоко отзывался о таланте Банкеро и выразил уверенность, что он заиграет в НБА.

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