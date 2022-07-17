19-летний новичок «Гриззлиз» оформил дабл-дабл в матче со «Спёрс» в Летней лиге НБА

19-летний новичок «Мемфис Гриззлиз» Кеннет Лофтон продемонстрировал впечатляющую статистику в матче Летней лиги НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

Игрок оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 27 очков и совершив 12 подборов, отдав при этом три результативных передачи и сделав один перехват. Сама встреча закончилась со счётом 90:87 в пользу баскетболистов «Сан-Антонио».

Лофтон не был выбран на драфте НБА-2022, но подписал двусторонний контракт с «Мемфисом».



«Мемфис» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации уступил будущим победителям, баскетболистам «Голден Стэйт Уорриорз», в полуфинале плей-офф Западной конференции (2-4 в серии).

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: