19-летний новичок «Гриззлиз» оформил дабл-дабл в матче со «Спёрс» в Летней лиге НБА
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19-летний новичок «Мемфис Гриззлиз» Кеннет Лофтон продемонстрировал впечатляющую статистику в матче Летней лиги НБА с «Сан-Антонио Спёрс».
Игрок оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 27 очков и совершив 12 подборов, отдав при этом три результативных передачи и сделав один перехват. Сама встреча закончилась со счётом 90:87 в пользу баскетболистов «Сан-Антонио».
Лофтон не был выбран на драфте НБА-2022, но подписал двусторонний контракт с «Мемфисом».
«Мемфис» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации уступил будущим победителям, баскетболистам «Голден Стэйт Уорриорз», в полуфинале плей-офф Западной конференции (2-4 в серии).
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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