«Портленд» — победитель Летней лиги НБА
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В Лас-Вегасе завершилась Летняя лига НБА-2022, проходившая с 7 июля. Победителем турнира стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В решающем матче «Блэйзерс» переиграли «Нью-Йорк Никс» со счётом 85:77 и поднялись на первую строчку в таблице с показателями 4-1. Стоит отметить, что «Портленд» стал победителем Летней лиги во второй раз. Ранее этого достижения «Блэйзерс» удавалось добиться в 2018 году.
Самым ценным игроком турнира был признан форвард «Портленда» Трендон Уотфорд. В решающей игре с «Никс» 21-летний игрок набрал 19 очков, совершил 7 подборов и 3 перехвата.
Уотфорд не был выбран на драфте в 2021 году, но позже заключил с «Портлендом» двусторонний контракт, который позже конвертировали в полноценный.
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