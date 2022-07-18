ЦСКА подписал контракт с французским форвардом Ливио Жан-Шарлем

Московский ЦСКА подписал французского форварда Ливио Жан-Шарля. Об этом армейский клуб сообщил на своём официальном сайте.



28-летний баскетболист подписал контракт с клубом по схеме 1+1.



В 2013 году француз был выбран «Сан-Антонио Спёрс» на драфте НБА под 28-м номером, но выбыл на год из-за травмы колена. Последние два сезона Ливио Жан-Шарль провёл в греческом «Олимпиакосе», с которым выиграл чемпионат Греции, кубок страны, а в минувшем сезоне дошёл до «Финала четырёх»-2022.



Всего на счету Жан-Шарля 85 матчей в «Асвеле» и «Олимпиакосе» в рамках Евролиги, в которых форвард набирал 6,3 очка, совершал 3 подбора и отдавал 0,6 передачи.



«ЦСКА — один из европейских клубов с долгой и славной историей, и я рад стать его частью. И я определённо очень жду предстоящий сезон», — приводит слова Ливио пресс-служба армейцев.

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