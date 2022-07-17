Защитник ЦСКА Каспер Уэйр ассистировал Леброну Джеймсу в матче Drew League. Видео

Американский защитник ЦСКА Каспер Уэйр принял участие в матче полулюбительской лиги Drew League. Уэйр, недавно продливший контракт с армейцами, сыграл в одной команде со звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.



В одном из эпизодов Каспер сделал ассист на Леброна, после чего Джеймс забил сверху одной рукой.

Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:

Джеймс в этой встрече, напомним, показал впечатляющую результативность, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и совершив четыре перехвата. Особо запомнилась концовка матча, когда Леброн встал на линию штрафных бросков. Это случилось за несколько секунд до окончания основного времени. Счёт в тот момент был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а второй смазал, тем самым предоставив соперникам шанс, которым они не воспользовались.