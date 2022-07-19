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Источник: «Майами» может включить Адебайо в сделку по Дюранту

Источник: «Майами» может включить Адебайо в сделку по Дюранту
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Один из скаутов НБА сообщил, что «Майами Хит» готов включить центрового Бэма Адебайо в возможную сделку по приобретению Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».

«На месте «Хит» я совершил бы этот обмен, даже если будет нужно включить в него Бена Симмонса. Если есть шанс заполучить такого игрока, как Кевин Дюрант, ты это сделаешь. Зная Пэта Райли, «Хит» совершат этот обмен и включат в него Адебайо, если у них будет такая возможность. Но я не уверен, что этого хватит «Бруклину», если честно», — приводит слова неназванного скаута Maiami Herald.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

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