MVP лиги ВТБ покинул УНИКС

Хорватский форвард Марио Хезонья покидает УНИКС. Об этом казанский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.



По итогам минувшего сезона Хезонья был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Также он вошёл в топ-3 самых результативных игроков турнира и стал MVP Матча всех звёзд.



Всего в минувшем сезоне на счету 27-летнего форварда 30 игр в рамках Единой лиги ВТБ. В них хорват набирал в среднем 18,9 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.



УНИКС по итогам сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, обыграв в матче за 3-е место «Локомотив-Кубань» со счётом 3-1.



В Евролиге у Хезоньи 25 игр, в которых он набирал 14,2 очка, 6,1 подбора и 1,8 передачи.



Ранее сообщалось, что Хезонья может продолжить карьеру в мадридском «Реале.

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