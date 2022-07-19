Марио Хезонья отреагировал на уход из УНИКСа

Форвард Марио Хезонья прокомментировал уход из УНИКСа. О том, что хорват покинул казанскую команду, стало известно сегодня, 19 июля.



«Спасибо команде УНИКС! Мне было очень приятно провести этот сезон в таком отличном коллективе. Мы были на пути к гораздо большему, но, к сожалению, обстоятельства остановили нас. Мы боролись до конца, и я горжусь каждым из вас за самоотверженность и упорную работу! Спасибо от всего сердца!» — приводит слова Хезоньи пресс-служба УНИКСа.



Хезонья присоединился к казанцам в 2021 году. В минувшем сезоне на счету 27-летнего хорватского игрока 30 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. В них он набирал в среднем 18,9 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи.

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