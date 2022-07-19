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Марио Хезонья оставил пост на русском языке, после того как ушёл из УНИКСа

Марио Хезонья оставил пост на русском языке, после того как ушёл из УНИКСа
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Хорватский форвард Марио Хезонья, покинувший УНИКС, разместил новый пост в своих социальных сетях, где поблагодарил казанскую команду.

«Спасибо за всё», — написал Хезонья.

Напомним, Хезонья стал игроком УНИКСа в 2021 году. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в 30 матчах 27-летний Марио набирал в среднем 18,9 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи. УНИКС по итогам сезона стал бронзовым призёром чемпионата. В полуфинале казанская команда проиграла будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержала победу с таким же счётом.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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