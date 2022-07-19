Стало известно, кому отдаёт предпочтение «Майами» при выборе между Дюрантом и Митчеллом
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В «Майами Хит» предпочли бы подписать контракт со звёздным форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом, нежели с защитником «Юты Джаз» Донованом Митчеллом. Об этом рассказал инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
«Майами Хит» по-прежнему сосредоточен на приобретении одного из вышеупомянутых звёздных игроков, и несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили Bleacher Report, что «Майами» отдаёт предпочтение Дюранту, а не Митчеллу», — сказал Фишер.
Ранее известный инсайдер Адам Загория сообщил, что сделки с участием Дюранта и его товарища по команде Кайри Ирвинга могут не состояться в текущее межсезонье.
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