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Стало известно, кому отдаёт предпочтение «Майами» при выборе между Дюрантом и Митчеллом

Стало известно, кому отдаёт предпочтение «Майами» при выборе между Дюрантом и Митчеллом
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В «Майами Хит» предпочли бы подписать контракт со звёздным форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом, нежели с защитником «Юты Джаз» Донованом Митчеллом. Об этом рассказал инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

«Майами Хит» по-прежнему сосредоточен на приобретении одного из вышеупомянутых звёздных игроков, и несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили Bleacher Report, что «Майами» отдаёт предпочтение Дюранту, а не Митчеллу», — сказал Фишер.

Ранее известный инсайдер Адам Загория сообщил, что сделки с участием Дюранта и его товарища по команде Кайри Ирвинга могут не состояться в текущее межсезонье.

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