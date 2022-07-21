Форвард «Бостона»: «Селтикс» были лучшей командой в финале, но у «Уорриорз» больше опыта

Форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс прокомментировал поражение своей команды в финале НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».



Уильямс считает, что «Бостону» не хватило опыта выступлений в таких матчах.



«Я анализировал те игры и могу с уверенностью заявлять, что «Голден Стэйт Уорриорз» не были лучшей командой финала. Мы были лучше. Но я бы сказал, что они были более дисциплинированной командой. Их опыт выступлений в финалах тоже сыграл свою роль», — приводит слова Уильямса твиттер Long Shot.



В финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» выиграли «Бостон» со счётом 4-2. Для «Селтикс» это был первый финал с 2010 года. «Уорриорз», в свою очередь, провели уже шестой финал за восемь лет. В четырёх из них калифорнийцы выиграли.