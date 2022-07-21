Форвард «Бостона»: «Селтикс» были лучшей командой в финале, но у «Уорриорз» больше опыта
Поделиться
Форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс прокомментировал поражение своей команды в финале НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».
Уильямс считает, что «Бостону» не хватило опыта выступлений в таких матчах.
«Я анализировал те игры и могу с уверенностью заявлять, что «Голден Стэйт Уорриорз» не были лучшей командой финала. Мы были лучше. Но я бы сказал, что они были более дисциплинированной командой. Их опыт выступлений в финалах тоже сыграл свою роль», — приводит слова Уильямса твиттер Long Shot.
В финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» выиграли «Бостон» со счётом 4-2. Для «Селтикс» это был первый финал с 2010 года. «Уорриорз», в свою очередь, провели уже шестой финал за восемь лет. В четырёх из них калифорнийцы выиграли.
Комментарии
- 21 июля 2022
-
12:01
-
10:58
-
10:02
-
09:25
-
08:21
-
02:53
-
02:17
-
00:59
- 20 июля 2022
-
23:57
-
23:52
-
22:57
-
21:46
-
21:37
-
20:52
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
15:53
-
14:35
-
12:53
-
12:05
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:07
-
05:58
-
01:52
-
00:36
- 19 июля 2022
-
23:16
-
22:37
-
22:14
-
21:15
-
20:49
-
20:06
Партнерский контент